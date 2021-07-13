В США сегодня будут объявлены номинанты на премию Эмми

Нетфликс со своими двумя главными мегахитами — сериалами «Корона» и «Бриджертоны», в этом году имеет реальные шансы завоевать главные премии, после нескольких лет разочарований.

На премию Эмми в этом году будут номинированы телепрограммы, показанные в эфире за прошедший год — то есть в самый разгар пандемии коронавируса и национального, если не Всемирного, локдауна. Рекордсменами по номинациям, как ожидает пресса и кинокритики, станут два главных хита Нетфликса — сериалы «Корона» и «Бриджертоны». За лучший драматический может также побороться «Мандалорец» студия Дисней+, Сатирический сериал о супергероях «Пацаны», произведенный Амазоном, и возможно, «Пери Мейсон» от HBO с Мэтью Рисом в главной роли (игравшим русского шпиона в драме «Американцы», за которую Рис получил главную премию Эмми прайм-тайм как лучший актер в 2018 году).

На лучшую актрису будут номинированы, скорее всего, Оливия Колман и Эмма Корин из «Короны», и Сара Полсон из драматического сериала «Рэтчед», снятого на основе романа «Пролетая над гнездом кукушки». Номинацию на Лучшую комедию, как ожидается, получат Тед Лассо от Эппл и Метод Комински от Нетфликса с Майклом Дугласом в главной роли.

В категории лучший мини-сериал на премию Эмми точно стоит ожидать «Королевский гамбит» и, очень вероятно, «Мэйр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли, которая также должна быть номинирована на лучшую актрису.