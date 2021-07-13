Американская корпорация Google оштрафована на 500 млн евро во Франции

По мнению французский властней компания не выполнила несколько судебных постановлений, вынесенных в апреле прошлого года, в частности, не велись переговоры с издателями прессы о применении смежных прав. Google заявила, что разочарована решением оштрафовать компанию, сообщает Reuters.
2021-07-13T11:07:40+03:00
2021-07-13T11:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:07, 13 июля 2021
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