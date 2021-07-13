В Санкт-Петербурге сегодня состоятся переговоры руководителей России и Белоруссии

Ранее в графике Владимира Путина этой встречи не было.

Самолет уже приземлился в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «БелТА». Как ожидается, в Северной столице Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику. В пресс-центре руководителя Белоруссии отметили, что нынешний неожиданный визит, который ранее нигде не анонсировался, продолжит сложившуюся практику регулярных встреч руководителей двух стран. Вместе с тем, по данным близкого к Лукашенко Telegram-канала, решение о встрече было принято еще 1 июля, когда главы стран проводили телефонные переговоры.

Путин и Лукашенко довольно часто встречаются на территории России. Так, в конце мая белорусский руководитель приезжал в Сочи. Тогда российский президент отмечал, что Москва остается ключевым торгово-экономическим партнером Минска. Главы государств обсудили инцидент с самолетом компании Ryanair. После встречи Белоруссия получила от России второй транш кредита на 1 миллиард долларов.

Власти Белоруссии массово уничтожают любые СМИ, даже тех, кто не имеет никакого отношения к политике. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель Tribuna.com Дмитрий Навоша, в данных условиях на территории Белоруссии журналист стала запрещенной профессией. «В последнее время шли обыски в 9 городах Белоруссии, это в основном региональные издания, и они не воспринимались никаким образом, как оппозиционные. Они обычные, рассказывали новости, не являлись участниками политики, никого не призывали. Но самые обычные издания, которые не являются государственными и не проповедуют его (Лукашенко) хейт-спич, даже это все сегодня неприемлемо», — сказал он.

По словам Д.Навоши, в стране журналист стала запрещенной профессией. «Это огромная проблема, так как государственные белорусские издания читать невозможно – это абсолютный трэш и ужас. Остается только российские, или то, что власти называют экстремистскими телеграм-каналами. Несмотря на то, как жестоко и варварски осуществляют погромы изданий в Белоруссии, при этом TUT.BY, где были проведены обыски и изъято все, а 15 журналистов посажены в тюрьму по уголовному делу, продолжает работать. Я уверен, что большинство изданий найдут способ продолжать работать. Но кому-то придется выехать за пределы страны, потому что на территории Белоруссии журналист – абсолютно запрещенная профессия. И я бы советовал этим людям выезжать, потому что их работа важнее этого ощущения – дома, ближе к народу, я могу быть полезнее. Нет, в тюрьме вы не можете быть полезными абсолютно. Более 30 белорусских журналистов уже находится в тюрьмах», — заключил он.