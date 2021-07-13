Глава олимпийского комитета: Более половины олимпийской сборной России привиты от коронавируса

Более половины олимпийской сборной России привиты от коронавируса, – сообщил глава олимпийского комитета Станислав Поздняков. По его словам, у большого числа олимпийцев есть естественный иммунитет после перенесенного заболевания. В составе российской команды 335 спортсменов. Олимпиада в Токио начнется 23 июля. В олимпийской столице будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Соревнования пройдут при пустых трибунах.
2021-07-13T10:35:10+03:00
2021-07-13T10:38:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 13 июля 2021
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