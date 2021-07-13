Белорусский руководитель Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России

Источники в Минске сообщают, что договоренность о личной встрече достигнута во время телефонного разговора в начале июля. По данным пресс-службы Лукашенко будет обсуждаться развитие сотрудничества в разных сферах и международные проблемы. Предыдущая встреча состоялась в конце мая в Сочи. После переговоров было объявлено о том, что Минск получит второй транш кредита на 1 млрд долларов.
2021-07-13T10:30:55+03:00
2021-07-13T10:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 13 июля 2021
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