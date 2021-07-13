Белорусский руководитель Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России

Источники в Минске сообщают, что договоренность о личной встрече достигнута во время телефонного разговора в начале июля. По данным пресс-службы Лукашенко будет обсуждаться развитие сотрудничества в разных сферах и международные проблемы. Предыдущая встреча состоялась в конце мая в Сочи. После переговоров было объявлено о том, что Минск получит второй транш кредита на 1 млрд долларов.