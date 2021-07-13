Аналитик открытых данных: В России никакого коллективного иммунитета и близко не было

В России к началу третьей волны эпидемии переболело примерно 40%, а вакцинировалось не более 10%, что свидетельствует об отсутствии коллективного иммунитета. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик открытых данных Александр Драган, вряд ли стоит надеяться на приобретение коллективного иммунитета в дальнейшем.

«В России никакого коллективного иммунитета и близко не было. У нас по самым грубым прикидкам переболело к началу третьей волны примерно 40%, и было привито около 10% двумя дозами. И этого оказалось недостаточно для сдерживания тех штаммов, которые у нас до этого распространялись, а уж тем более для дельта-варианта. И нет никаких надежд, что в дальнейшем как-то сложится с коллективным иммунитетом», — сказал он.

По словам А.Драгана, третья волна эпидемии коронавируса оказалась намного «хуже и тяжелее» двух предыдущих.

«Раньше было много надежд, что вирус ослабеет сильнее, или, что у нас повторится сценарий испанки – вторая мощная волна, третья – более слабая и потом все. И в принципе эти сценарии не имели под собой никаких оснований, и ожидания, что вирус станет слабее противоречит эволюционной биологии. И мы сейчас видим это на примере третьей волне в России, потому что она легко переплюнула первую волну, и легко в ближайшее время переплюнет вторую», — отметил он.