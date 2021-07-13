Times: Британские власти требуют от соцсетей передать данные пользователей, которые оскорбили футболистов сборной

Британские власти, по данным газеты Times, требуют от социальных сетей передать данные пользователей, которые оскорбили футболистов сборной. Речь идет о расистских комментариях, которые получили игроки проигравшей в финале европейского первенства команды.

Правительство добивается реальных, а не только виртуальных последствий для авторов оскорблений. Источник Times по сути признает, что хочет устроить показательную порку над обидчиками футболистов, при этом компаниям не придется выходить за пределы своих возможностей. Наблюдатели уже заподозрили власти в желании ограничить свободу слова.

Онлайн-травле после воскресного финала в матче со сборной Италии подверглись англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака -темнокожие футболисты, которые не смогли забить пенальти. Кроме оскорблений в адрес игроков пользователи оставляли в комментариях изображения обезьян.

Twitter удалил тысячу подобных сообщений и навсегда заблокировал ряд учетных записей, Facebook осудил поведение интернет-аудитории и также оперативно почистил комментарии, передает Daily Mail.

Расследование из-за расистских комментариев в адрес футболистов ведет британская полиция.