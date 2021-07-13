Суд вынесет наказание бывшему аналитику разведки США, разгласившему информацию об использовании военных дронов

Американский суд сегодня вынесет наказание бывшему аналитику разведки США, разгласившему секретную информацию о противоправном использовании военных дронов американской армией при президентстве Барака Обамы.

Американец Дэниел Эверрет Хейл получил доступ к секретной информации о военном использование армией США дронов во время работы на Агентство Национальной безопасности в начале 10-х годов. В 2013-ом он покинул АНБ и начал работать в качестве подрядчика на Национальное агентство геопространственной разведки. Тогда же он начал сотрудничать с журналистом издания Intercept, которому передал копии секретных документов, из которых следовало, что в армии США действует секретные программы, что американские дроны убивают гораздо больше гражданских лиц, чем назначенные цели, и что американские граждане подвергались внесубедным убийствам во время дроновых атак. Секретные документы также свидетельствовали о дискуссиях внутри армии о точности разведданных при принятии решений об ударах дронами. Арест и уголовное преследование Дэниела Хейла вызвали шквал общественной критики — Хейл пошел на сделку с правосудием и признался в нарушении закона о шпионаже от 1917 года — 50 правозащитных организаций, активистов и журналистов подписали открытое письмо в его поддержку, настаивая на том, что Хейл действовал законно, так как раскрыл информацию о незаконных действиях правительства США, которая представляет широкий общественный интерес.

Бывшему аналитику разведки США грозит до 10-ти лет лишения свободы.