«Коммерсантъ»: Китайская фармкомпания подала заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России

Китайская фармкомпания, по данным газеты «Коммерсантъ», подала заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России.

Вакцина компании Livzon Mabpharm Inc, которая может появиться на российском рынке, пока не зарегистрирована в Китае: сейчас проводится только вторая фаза испытаний, отмечает газета. По данным источников «Коммерсанта» в Министерстве здравоохранения, организация может быть в числе тех иностранных компаний, которые ранее подали заявки на регистрацию.



Между тем, в ведомстве газете сообщили, что не станут называть конкретные препараты, которые могут получить регистрацию и уточнили, что уже допущенные к клиническим испытаниям в России вакцины указаны в Государственном реестре лекарственных средств. Препарата от компании Livzon в нем нет.

Вместе с тем собеседник «Коммерсанта» отмечает, что само заявление пока может находиться на стадии рассмотрения, поэтому и не отражается в реестре.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию своих препаратов на территории России.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препараты разных производителей для вакцинации от коронавируса. Об этом сказала заместитель главы ВОЗ Сумья Сваминатан. ВОЗ также не видит необходимости в повторной вакцинации, считая, что полного курса прививок достаточно для защиты от коронавируса.