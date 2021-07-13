В Кремле подтвердили, что сегодня в Петербурге Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко

В Кремле подтвердили, что сегодня в Петербурге президент России Владимир Путин встретится с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Предыдущая встреча состоялась в Сочи в конце мая. По итогам переговоров удалось договориться о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России. Кроме того, Минск получил второй транш кредита на 1 миллиард долларов, — напоминает «Коммерсантъ».

