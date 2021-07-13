ОАК обещает представить «принципиально новый» военный самолет в первый день международного авиасалона МАКС в Жуковском

Объединенная авиастроительная корпорация обещает представить «принципиально новый» военный самолет в первый день международного авиасалона МАКС в Жуковском. В госкорпорации уверены, что самолет вызовет интерес как в России, так и у конкурентов за рубежом. Для презентации создан специальный сайт, там опубликовано видео, на котором можно увидеть отдельные элементы самолета. Авиасалон в Жуковском открывается 20 июля.
2021-07-13T09:34:56+03:00
2021-07-13T09:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 13 июля 2021
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