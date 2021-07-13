Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры сообщает о том, что в Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий. На реставрацию власти региона выделили 350 миллионов рублей. Исполняющий обязанности заместителя министра культуры Пензенской области Владимир Карпов обещал, что внешний облик здания останется прежним, изменится только внутренняя «начинка». Здании планетария с обсерваторией было построено в 1928 году, пишет «Новая Газета».