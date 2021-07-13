Власти Франции и Греции объявили об обязательной вакцинации медработников и сотрудников домов престарелых

Власти Франции и Греции объявили об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников и сотрудников домов престарелых. Отказавшихся уволят. Во Франции новые правила начнут действовать с 15 сентября, а в Греции с 1 сентября.
2021-07-13T09:33:22+03:00
2021-07-13T10:44:30+03:00
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09:33, 13 июля 2021
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