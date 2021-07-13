SuperJob: 11% россиян столкнулись с отказами в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от коронавируса

11% россиян столкнулись с отказами в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от коронавируса, показал опрос портала SuperJob. Результаты есть в распоряжении РБК. Обязательную вакцинацию работников определенных сфер ввели 28 из 85 регионов России. Работодателей могут оштрафовать за невыполнение этих требований. Им разрешено отстранять от работы не привитых сотрудников.