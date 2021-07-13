МЧС сообщает о пострадавших в результате взрыва в гостинице в Геленджике

В тяжелом состоянии госпитализированы 4 человека, в том числе ребенок. Эвакуированы 50 человек. Источник Интерфакса сообщает, что взорвался бытовой газ. Один человек погиб. Официально эта информация пока не подтверждена. Прокуратура начала проверку.
2021-07-13T09:30:54+03:00
2021-07-13T09:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 13 июля 2021
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