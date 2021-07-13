МЧС сообщает о пострадавших в результате взрыва в гостинице в Геленджике

В тяжелом состоянии госпитализированы 4 человека, в том числе ребенок. Эвакуированы 50 человек. Источник Интерфакса сообщает, что взорвался бытовой газ. Один человек погиб. Официально эта информация пока не подтверждена. Прокуратура начала проверку.