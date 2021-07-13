«Ъ»: Розничная торговля за исключением отдельных компаний не успеет вакцинировать 60% сотрудников к середине июля

По данным газеты «Коммерсантъ», розничная торговля за исключением отдельных компаний не успеет вакцинировать 60% сотрудников к середине июля. Среди причин – сезон отпусков, очереди на пунктах вакцинации, а также дефицит вакцины в некоторых регионах. Как утверждает газета, в министерстве промышленности могут попросить региональные власти сдвинуть сроки, в противном случае компаниям грозят жесткие санкции вплоть до временного закрытия.
2021-07-13T09:05:34+03:00
2021-07-13T09:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 13 июля 2021
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