«Ъ»: Розничная торговля за исключением отдельных компаний не успеет вакцинировать 60% сотрудников к середине июля

По данным газеты «Коммерсантъ», розничная торговля за исключением отдельных компаний не успеет вакцинировать 60% сотрудников к середине июля. Среди причин – сезон отпусков, очереди на пунктах вакцинации, а также дефицит вакцины в некоторых регионах. Как утверждает газета, в министерстве промышленности могут попросить региональные власти сдвинуть сроки, в противном случае компаниям грозят жесткие санкции вплоть до временного закрытия.