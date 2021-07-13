КС сегодня огласит решение по делу об изъятии жилья у добросовестного покупателя

Судьям предстоит разрешить противоречия между Конституцией и административным кодексом.

Житель Ангарска Евгений Мокеев просил проверить, соответствует ли основному закону Российской федерации пункт кодекса, по которому у него требуют половину квартиры. Судя по материалам дела, несколько лет назад это жильё принадлежало супружеской паре, которая начала процесс развода. В это время муж втайне от жены продал недвижимость посреднику, у которого год спустя её купил Мокеев. Однако когда бывшая жена прежнего владельца добилась раздела семейного имущества, суд признал сделку о продаже квартиры недействительной, и постановил передать женщине половину доли жилья, которым в то время уже владел Мокеев. В суде он объяснил, что срок исковой давности истёк, а сам он не знал историю покупки. Однако суд так и не признал его добросовестным приобретателем. Точку в деле сегодня поставит Конституционный суд.

Решение Конституционного суда будет объявлено онлайн из-за коронавирусных ограничений.

