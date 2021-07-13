На юго-востоке Москвы минувшим вечером произошла массовая драка

Её устроили мигранты.

В драке неподалеку от метро Кузьминки участвовали по разным данным от ста до двухсот человек. Это были выходцы из стран Средней Азии — большинство из Узбекистана и Киргизии, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник. На видео, которые появились в соцсетях, агрессивно настроенные люди вступают в стычки и выбегают на проезжую часть. Конфликт предположительно начался между несколькими мужчинами по личным причинам. Позже к тем, кто выяснял отношения, присоединились земляки. Драка переросла в массовую. Во время неё некоторые люди получили ножевые ранения. Собеседник Интерфакса подтвердил, что несколько человек обратились за помощью к медикам с колото-резаными ранами и ушибами. По словам очевидцев, участники драки также повредили несколько припаркованных машин. На место инцидента в Кузьминках приехали полиция и Росгвардия. В столичном главке МВД сказали, что силовики не допустили нарушения порядка. Некоторых участников потасовки задержали. Их число не уточнили. Источники Интерфакса и ТАСС говорят о 15-20 задержанных.

По данным телеканала РЕН к драке привел инцидент, который за несколько дней до этого произошел в подмосковных Химках: там двое киргизов получили ножевые ранения и решили выяснять отношения с обидчиками в Кузьминках.