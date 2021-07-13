Два человека погибли в результате лобового столкновения маршрутного такси и БТРа на Ставрополье, сообщает Росгвардия. Среди пострадавших трое детей. Как утверждают в пресс-службе Южного округа, бронетранспортер следовал в составе воинской колонны. ДТП произошло по вине водителя газели. Комментариев ДПС пока не последовало.

