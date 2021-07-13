Российскому судну «Амур» разрешили покинуть Японию

Экипаж пообещал выплатить компенсацию за столкновение с японской рыболовецкой шхуной, в результате которого погибли трое рыбаков, сообщает японское агентство «Киодо». Инцидент произошел в конце мая. Прокуратура Японии предъявила обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном помощнику капитана Павлу Добрянскому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.