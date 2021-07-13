Российскому судну «Амур» разрешили покинуть Японию

Экипаж пообещал выплатить компенсацию за столкновение с японской рыболовецкой шхуной, в результате которого погибли трое рыбаков, сообщает японское агентство «Киодо». Инцидент произошел в конце мая. Прокуратура Японии предъявила обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном помощнику капитана Павлу Добрянскому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.
2021-07-13T08:35:13+03:00
2021-07-13T08:35:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870182-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 13 июля 2021
Загрузка комментариев...