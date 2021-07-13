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08:34, 13 июля 2021

ЦК компартии Кубы обсудил ситуацию в стране после массовых протестов

В обсуждении принял участие бывший кубинский руководитель Рауль Кастро, сообщает газета «Гранма». Протесты названы провокациями, организованным контрреволюционными элементами при финансовой поддержке США. Американские власти считают, что властям Кубы нужно прислушаться к протестующим и не обвинять США в провоцировании беспорядков. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена. Кубинцы протестуют, потому что устали от репрессий, недовольны действиями правительства в борьбе с коронавирусом, а также экономической политикой.

Судя по сообщениям из Гаваны, в кубинскую столицу стянуты усиленные наряды полиции и спецназа. Людей на улицах значительно меньше, чем вчера. Из разных районов поступают сообщения о нестабильной работе мобильного интернета.  


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