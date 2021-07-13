В Санкт-Петербурге суд рассмотрит жалобу защиты на приговор историку Олегу Соколову

Он осужден на 12,5 лет колонии. Соколов признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Защита считает приговор необоснованным и просит его смягчить. Сам Соколов признал свою вину. По данным экспертизы он был вменяем во время совершения преступления.
2021-07-13T08:34:34+03:00
2021-07-13T08:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 13 июля 2021
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