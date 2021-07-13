Центризбирком завершает прием документов от партий, которые хотят участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму

Заявки подали 15 партий, у 14-ти есть так называемая парламентская льгота – право выдвигать кандидатов без сбора подписей. «Российскому общенародному союзу» придется собрать 200 тысяч подписей. Эта партия не участвовала в предыдущих думских выборах, но ее лидер Сергей Бабурин баллотировался в президенты в 2018-м году.
2021-07-13T08:34:11+03:00
2021-07-13T08:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 13 июля 2021
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