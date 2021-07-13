«Коммерсантъ»: Китайская компания «Livzon» подала заявление на регистрацию вакцины против коронавируса в России

Китайская фармацевтическая компания «Livzon» подала заявление на регистрацию вакцины против коронавируса в России, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник близкий к министерству здравоохранения. Газета отмечает, что вакцина производства «Livzon» не зарегистрирована даже в Китае. Она проходит вторую стадию клинических испытаний. В Минздраве не стали комментировать информацию о заявке.
2021-07-13T08:33:37+03:00
2021-07-13T08:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 13 июля 2021
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