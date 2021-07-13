«Коммерсантъ»: Китайская компания «Livzon» подала заявление на регистрацию вакцины против коронавируса в России

Китайская фармацевтическая компания «Livzon» подала заявление на регистрацию вакцины против коронавируса в России, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник близкий к министерству здравоохранения. Газета отмечает, что вакцина производства «Livzon» не зарегистрирована даже в Китае. Она проходит вторую стадию клинических испытаний. В Минздраве не стали комментировать информацию о заявке.