Московская полиция подтверждает факт массовой драки в районе Кузьминок

Есть задержанные. Точное количество не называется. Источник Интерфакса утверждает, что задержаны 20 человек, а всего в драке, по разным данным, участвовали от 100 до 200 человек. Это мигранты, выходцы из стран Средней Азии. Несколько человек получили ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы. Причины конфликта выясняются.
2021-07-13T08:31:31+03:00
2021-07-13T08:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 13 июля 2021
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