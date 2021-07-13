Московская полиция подтверждает факт массовой драки в районе Кузьминок

Есть задержанные. Точное количество не называется. Источник Интерфакса утверждает, что задержаны 20 человек, а всего в драке, по разным данным, участвовали от 100 до 200 человек. Это мигранты, выходцы из стран Средней Азии. Несколько человек получили ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы. Причины конфликта выясняются.