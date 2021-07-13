МВД Грузии утверждает, что причиной смерти избитого на акции против гей-парада оператора могли стать наркотики

МВД Грузии утверждает, что причиной смерти избитого на акции против гей-парада оператора, который умер два дня назад, могла стать передозировка наркотиков. Тем временем в Тбилиси накануне прошел новый митинг, вызванный смертью сотрудника телекомпании, есть задержанные.

В крови Александра Лашкаравы по данным силовиков нашли действующее вещество марихуаны, а также морфИн и другие виды наркотиков. Маршрут передвижения оператора перед смертью полиция отследила по записям с камер наблюдения. По версии МВД сотрудник телеканала Pirveli сначала зашел в аптеку, где купил шприцы, позже принял наркотики и вернулся домой, где его нашла мертвым мама, сообщает агентство ТАСС. На этом фоне обострился конфликт в грузинском парламенте. Вчера там сошлись врукопашную депутаты правящей партии Грузинская мечта и оппозиции. Последние пытались провести на заседание журналистов, которые собирались потребовать отставки правительства и призвать к досрочным выборам. В итоге оппозиционные депутаты объявили бойкот и ушли с заседания. Вечером у офиса правящей партии прошел митинг. Люди призывали к отставке правительства во главе с новым премьером Ираклием Гарибашвили. Он по мнению участников акции несет ответственность за всплеск насилия, поскольку своими заявлениями о неуместности марша ЛГБТ-активистов спровоцировал жестокие нападения на них. Офис забросали яйцами. Полиция задержала на митинге 12 человек.

Гей-парад в Тбилиси пытались провести 5 июля. Противники марша — в основном молодые люди – перед акцией напали с камнями и палками на журналистов. Более полусотни представителей СМИ пострадали, некоторых госпитализировали с тяжелыми травмами. Иностранному туристу пробили легкое ножом из-за серьги в ухе. ЛГБТ-шествие пришлось отменить.