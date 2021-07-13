Сегодня в России завершается регистрация кандидатов и федеральных списков на выборы в Государственную Думу

14 партий получили право выдвинуть кандидатов, не собирая подписи потенциальных избирателей. Последней свои документы доставила в Центризбирком «Зеленая Альтернатива». Кстати, по подсчетам газеты «Ведомости», это самое молодое объединение. Средний возраст политиков-экологов 34 года, ну а в целом усредненному депутату 51 год. Издание отмечает, что с прошлых выборов, в которых участвовало столько же партий, списки несколько обновились.

В ЦИКе отметили, что документы кандидатов от ряда участников не вызвали нарекания, но у некоторых обнаружились значительные ошибки. Больше всего недочетов допустила партия Новые люди. В данных более 80 кандидатов либо отсутствовали информация о зарубежной собственности, активах родственников или же просто пропущены обязательные графы, например ИНН. До сегодняшнего дня есть возможность внести правку.

Выборы в Государственную Думу пройдут в течении с 17-го по 19-е сентября.

