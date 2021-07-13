Австралийские ученые разработали принципиально новый, неинвазивный способ измерения уровня сахара в крови, передает агентство Reuter. Новая технология позволит диабетикам делать тест в домашних условиях с неограниченной частотой – по слюне. Сейчас для этого нужно делать хотя бы небольшой укол и смачивать тест-полоски хотя бы одной каплей крови.
2021-07-13T07:48:21+03:00
2021-07-13T07:48:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:48, 13 июля 2021
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