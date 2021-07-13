Власти Британии затребуют данные о пользователях, которые после проигрыша сборной размещали оскорбительные комментарии

Власти Британии затребуют от администраций соцсетей данные о пользователях, которые после проигрыша английской сборной в финале Чемпионата Европы по футболу размещали оскорбительные комментарии на личных страницах футболистов.

В понедельник официальный представитель компании Twitter рассказал агентству Рейтер, что они удалили свыше тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии. Оскорбления осудили премьер Борис Джонсон и глава МВД Прити Пател.

Англия проиграла Италии в воскресенья по итогам серии послематчевых пенальти. Не смогли забить Маркус Рэшфорд и Букайо Сака – потомки выходцев из Вест-Индии и Нигерии соответственно.