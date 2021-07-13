Площадь лесных пожаров в Якутии выросла до полумиллиона гектаров, их тушат в 13-ти районах республики, отчитались в Министерстве экологии региона. К борьбе с огнем привлечены почти 2500 человек. Обстановку в регионе осложняет небывалая жара. В Якутии введен режим ЧС регионального характера.