Площадь лесных пожаров в Якутии выросла до полумиллиона гектаров, их тушат в 13-ти районах республики, отчитались в Министерстве экологии региона. К борьбе с огнем привлечены почти 2500 человек. Обстановку в регионе осложняет небывалая жара. В Якутии введен режим ЧС регионального характера.
2021-07-13T07:46:47+03:00
2021-07-13T07:46:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:46, 13 июля 2021
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