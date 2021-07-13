Оранжевый уровень опасности из-за погоды в Москве продлен 7-й день подряд, сообщает сайт Гидрометцентра России. Синоптики прогнозируют, что сильная жара без осадков и при слабом ветре продержится в столичном регионе до 18 июля. Температура воздуха в дневные часы может достигать 33-34 градусов. Сегодня также может быть побит абсолютный рекорд жары для этой даты — +32,6 градуса в 1936-м году.

Абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Москве был установлен 29 июля 2010-го – 38,2 градуса.