SuperJob: Каждый 9-й россиянин сталкивался с отказом в приеме на работу из-за отсутствия прививки от Covid-19

Каждый 9-й россиянин сталкивался с отказом в приеме на работу из-за отсутствия прививки от Covid-19 – таковы результаты исследования портала SuperJob, с которыми ознакомился РБК. Никак пока не повлияла непройденная вакцинация на трудоустройство 73-х процентов опрошенных, еще 16 затруднились с ответом. Чаще всего непривитых сотрудников не брали на работы с зарплатами до 50 тысяч рублей. Также выше среднего доля столкнувшихся с отказами в Москве – 15 процентов.