«Н2 Чистая энергетика» подписала соглашение о разработки проекта Пенжинской приливной электростанции

Компания «Н2 Чистая энергетика» Павла Грачева подписала соглашение с корпорацией развития Камчатского края о разработки проекта Пенжинской приливной электростанции. Ее планируется возвести в одноименной губе в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря. Там самые высокие в России приливы – регулярно до 13 метров. В советское время существовал проект международного строительства там электростанции мощностью до ста гигаватт. Пока единственная в стране ПЭС – Кислогубская на берегу Баренцева моря , которую построили еще в конце 60-х.