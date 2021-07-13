«Н2 Чистая энергетика» подписала соглашение о разработки проекта Пенжинской приливной электростанции

Компания «Н2 Чистая энергетика» Павла Грачева подписала соглашение с корпорацией развития Камчатского края о разработки проекта Пенжинской приливной электростанции. Ее планируется возвести в одноименной губе в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря. Там самые высокие в России приливы – регулярно до 13 метров. В советское время существовал проект международного строительства там электростанции мощностью до ста гигаватт. Пока единственная в стране ПЭС – Кислогубская на берегу Баренцева моря , которую построили еще в конце 60-х.
2021-07-13T07:05:54+03:00
2021-07-13T07:05:54+03:00
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07:05, 13 июля 2021
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