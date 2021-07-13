Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит сегодня жалобу на приговор осужденному за убийство сожительницы историку Олегу Соколову. Его отправили в колонию минувшей зимой.

Защита попытается доказать, что решение Октябрьского районного суда не соответствовало фактическим обстоятельствам дела. В частности, адвокат просит учесть «аморальность и противоправность поведения потерпевшей». По словам юриста, именно оно было поводом для преступления.

Бывший доцент кафедры истории СПбГУ Олег Соколов в декабре получил двенадцать с половиной лет колонии строгого режима. Суд признал, что осенью 2019-ого года после ссоры историк убил и расчленил свою сожительницу и бывшую ученицу Анастасию Ещенко. Задержали Соколова, когда он пытался утопить части тела девушки в реке. Экспертиза показала, что осуждённый был вменяем во время совершения преступления.

Также историк признан виновным и по уголовной статье о незаконном хранении оружия. Речь идёт об укороченном ружье, из которого Соколов застрелил Ещенко.

В своём последнем слове историк, с одной стороны, раскаялся в содеянном, а с другой – все же обвинил свою жертву в аморальном поведении.