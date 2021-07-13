Z Архив новостей новости
5 3 6 416
07:02, 13 июля 2021

Из-за аномальной жары ситуация с лесными пожарами в России усугубляется с каждым днем

Из-за аномальной жары ситуация с лесными пожарами в России усугубляется с каждым днем. Власти Подмосковья из-за высокой опасности возгораний временно запретили посещать леса.

Доступ в леса Московской области пока ограничили на неделю – до 19-го числа. Связано это в том числе и с жарой, вновь пришедшей в Подмосковье. Только накануне в городском округе Красногорск огонь охватил 8 гектаров леса. Сложная обстановка ив других регионах – вчера крупные пожары тушили в Тольятти, Карелии, Якутии, Челябинской области – в регионе эвакуировали детский лагерь. В МЧС говорят о напряженной обстановке – сейчас особый противопожарный режим действует почти в 50 субъектах. Самая сложная ситуация в Якутии, где огонь угрожает населенным пунктам, и в Магаданской области. Ученые предупреждают, что в Сибири и на Дальнем Востоке риски возникновения все новых пожаров только растут. Сейчас огнем охвачены сотни гектаров леса. В Гринпис полагают, что по итогам года площадь лесных пожаров в стране может составить более 15 миллионов гектаров. Активисты отмечают, что часто причиной возгорания становится человек, но невозможно отрицать и влияние изменения климата. При этом в регионах наблюдается острый дефицит ресурсов для тушения — противопожарной техники и людей.

В МЧС напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима следует грозит штраф.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 172 6 29152 06.07
Блоги

Кусок эфира

Николай Усков: Государство профукало вакцинацию. И сделало это полусознательно Ну убьем мы сейчас все рестораны. Есть положительная динамика с вакцинацией – небольшая. Но у нас был исторический шанс вакцинировать половину населения к этому времени. Государство этим вообще не занималось…

5 91 6 34014 06.07
Блоги

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России…

5 414 6 40618 12.07
Новости

Президент Путин заявил, что Россия была ограблена большевиками, которые «кромсали страну и раздавали территории» Украину российский лидер назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи»

5 63 6 22013
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов…

5 87 6 9639 12.07
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Этому потоку диффамации, этой русофобии противопоставляется концепция патриотизма. Мы должны поверить, что мы живем в восхитительной стране, с потрясающим народом, самым трудолюбивым, самым терпеливым…

5 87 6 13883 06.07
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 402 6 60466 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 99 6 17821 08.07
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук, член Комиссии по предотвращению фальсификации научных исследований РАН

Так с кем надо кооперироваться, а с кем бороться? Некоторые резко осуждают Явлинского, некоторые — Навального. В общем, всё как хотелось власти. Но пока будет так жестко ставиться вопрос — вы за Явлинского или Навального — ничего не получится…

5 101 6 17903 11.07
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 197 6 35873 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Место на пьедестале свободно Уверен, что в ненаших спецслужбах уже считают — а может, Навальному высказаться против вакцин? Вот это был бы реальный прорыв к народной поддержке…

5 72 6 30497 06.07
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Борьба за мир окажется свирепой В контексте недавних событий украинский текст Путина читается столь же зловеще: никуда вы не денетесь из наших братских объятий, и джавеллины не спасут…

5 137 6 28387 12.07
Блоги

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон успешно совершил полет в космос на своей ракете Он стал первым миллиардером, кому это удалось…

5 99 6 21250 11.07
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 33 6 7116 07.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Ответ Алексею Венедиктову: какую политику мы не будем проводить Такая политическая практика — «цель оправдывает средства» и люди — это «мусор для топки» — нас категорически не устраивает. И мы НЕ будем проводить такую политику…

5 324 6 71621 12.07
Блоги

Максим Шевченко журналист

Смысл этой странной статьи Особенно изумила мысль о том, что, благодаря украинским националистам, численность русских будет снижаться на десятки и сотни тысяч…

5 43 6 9614 12.07

Популярное за неделю

Новости

Президент Путин заявил, что Россия была ограблена большевиками, которые «кромсали страну и раздавали территории» Украину российский лидер назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи»

5 63 6 18938
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Шприцеметатель в зоопарках используют для усыпления спятивших носорогов. Но это можно использовать и с москвичами тоже, устраивая на них ночные сафари. Употребить для вакцинации уклонистов…

5 42 6 87286 07.07
#слушать 53:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 30 6 11391 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 143 6 465287 09.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если афганцы такие умные, почему они сидят в таком дерьме? А если европейцы такие дураки, которых может объегорить каждый афганец, то почему у них так все хорошо, богато и продвинуто?..

5 47 6 76428 10.07
#слушать 44:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9185943
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4963283

Сегодня в эфире