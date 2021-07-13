Из-за аномальной жары ситуация с лесными пожарами в России усугубляется с каждым днем. Власти Подмосковья из-за высокой опасности возгораний временно запретили посещать леса.

Доступ в леса Московской области пока ограничили на неделю – до 19-го числа. Связано это в том числе и с жарой, вновь пришедшей в Подмосковье. Только накануне в городском округе Красногорск огонь охватил 8 гектаров леса. Сложная обстановка ив других регионах – вчера крупные пожары тушили в Тольятти, Карелии, Якутии, Челябинской области – в регионе эвакуировали детский лагерь. В МЧС говорят о напряженной обстановке – сейчас особый противопожарный режим действует почти в 50 субъектах. Самая сложная ситуация в Якутии, где огонь угрожает населенным пунктам, и в Магаданской области. Ученые предупреждают, что в Сибири и на Дальнем Востоке риски возникновения все новых пожаров только растут. Сейчас огнем охвачены сотни гектаров леса. В Гринпис полагают, что по итогам года площадь лесных пожаров в стране может составить более 15 миллионов гектаров. Активисты отмечают, что часто причиной возгорания становится человек, но невозможно отрицать и влияние изменения климата. При этом в регионах наблюдается острый дефицит ресурсов для тушения — противопожарной техники и людей.

В МЧС напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима следует грозит штраф.