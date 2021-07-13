В столичный регион возвращается аномальная жара. На этот раз столбики термометров поднимутся до 34 градусов.

Температура воздуха будет почти на 10 градусов выше нормы, предупреждают синоптики. Местами ожидается, что воздух прогреется до 35 °С. Ночью также не стоит ждать прохлады – столбики термометров зафиксируются на отметке в 20-25 °С. Вероятность же осадков будет очень мала.

Такой прогноз распространяется нет только на московский регион, но и на Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Костромскую и Рязанскую области.

Сотрудники МЧС предупреждают, что в такую жару нельзя долго находиться на солнце, стоит избегать перегрева и переохлаждения. Кроме того, по словам спасателей, наиболее правильно в эти дни носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

По прогнозам синоптиков, уже в четверг в столице прольются первые дожди, ожидаются грозы. А температура воздуха опустится до 25 градусов.