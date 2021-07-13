Президент России написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Анонсируя подобную публикацию, Владимир Путин подчеркивал, что не считает украинцев недружественным народом.

В своей статье Путин называет текущие отношения между странами трагедией и результатом ошибок, допущенных с обеих сторон, но вместе с тем утверждает, что нынешнее руководство Украины отдало страну под внешнее управление Запада.

Директор Киевского центра политических исследований, политолог Михаил Погребинский считает, что статья вызовет возмущение среди украинцев. Такое мнение он высказал «Эху».

В свою очередь, российский политолог Глеб Павловский в эфире нашей радиостанции выразил уверенность, что статья Путина направлена не на объединение, а на еще большее разделение России и Украины.

По мнению Павловского, события последних лет позволяют Украине считать себя объектом военной агрессии России, хотя некоторые связанные с этим украинские законы, по словам политолога, абсурдны.