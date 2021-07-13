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05:04, 13 июля 2021

Корпорация Google попросила российский арбитражный суд о мирном урегулировании спора с каналом Царьград

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов «Царьграда». Речь идет об иске «Царьграда», который хочет оспорить блокировку своего канала на сайте-видеохостинге Youtube, которым управляет Google. Суд ходатайство удовлетворил, рассмотрение иска отложено на 16-е августа.
Канал заблокировали летом прошлого года. Владелец «Царьграда», бизнесмен Константин Малофеев, с 2014-го находится под американскими санкциями.


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