Корпорация Google попросила российский арбитражный суд о мирном урегулировании спора с каналом Царьград

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов «Царьграда». Речь идет об иске «Царьграда», который хочет оспорить блокировку своего канала на сайте-видеохостинге Youtube, которым управляет Google. Суд ходатайство удовлетворил, рассмотрение иска отложено на 16-е августа.

Канал заблокировали летом прошлого года. Владелец «Царьграда», бизнесмен Константин Малофеев, с 2014-го находится под американскими санкциями.