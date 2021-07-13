Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии сограждан Егора Дудникова, Дмитрия Попова и Софию Сапегу

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Минске. Там говорят, что жалоб на условия содержания по-прежнему не получают.

Сапегу задержали вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске 23-го мая рейса Афины-Вильнюс. В Евросоюзе это назвали актом воздушного пиратства и закрыли свое небо для белорусской авиации, а белорусское небо – для своих перевозчиков.