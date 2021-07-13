Во Франции не привитым от коронавируса с августа запретят посещать праткически любые общественные места

Они не смогут посещать их без постоянного тестирования. Соответствующий указ подписал президент Эмманюэль Макрон. Причем ПЦР-тесты станут платными за исключением случаев, когда на них направляют врачи. Сертификат вакцинации либо свежий отрицательный тест станет обязательным не только для посещения баров, ресторанов, концертов и прочих развлекательных мероприятий, но и, например, для посадки в любой поезд и самолет.

С 15-го сентября в стране также становится обязательной вакцинация от Covid-19 для всего медперсонала (на аналогичные меры вчера пошли и власти Греции). А пока власти Пятой республики ввели режим санитарного ЧС из-за подъема заболеваемости в двух заморских департаментах – на острове МартинИка в Карибском море и на Реюньоне в Индийском.