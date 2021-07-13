FDA: Вакцина от коронавируса Johnson&Johnson увеличивает риск редкого осложнения со стороны нервной системы

Об этом объявило Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) США. Речь идет об остром полирадикулоневрите, также известном как синдром Гийена-Барре. Это аутоиммунная воспалительная реакция, которая проявляется слабыми параличами мышц и нарушениями чувствительности. Она отмечается в среднем у 1 человека из 100 000, частота возрастает на 20% с каждым десятилетием возраста. На 12,5 млн вакцинированных препаратом в США известно уже как минимум о 100 случаях, передает со ссылкой на источники агентство AFP.

Ранее разработчик вакцины объявлял о готовности поставлять ее в Россию.