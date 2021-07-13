ВОЗ: ситуация с пандемией коронавируса ухудшается

По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, минувшая неделя стала четвертой подряд, когда регистрировался прирост заболевающих коронавирусом. Более того, после 10 недель снижения перешла к росту и смертность. Индийский штамм коронавируса зафиксирован уже более чем в сотне стран.

Тем временем Всемирная продовольственная организация ООН объявила о том, что с начала пандемии процент голодающих в мире подскочил с менее чем 8,5 процентов до 10-ти (в Африке – до более чем 20-ти!)