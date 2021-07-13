Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» показали на Каннском кинофестивале

Лента вместе с 23-мя другими включена в основную конкурсную программу. Это уже третья картина Серебренникова в конкурсе Канн после «Ученика» и «Лета». Сам мэтр не смог приехать вместе со своей съемочной группой из-за запрета на выезд по уголовному делу, он обратился к гостям и участникам фестиваля по видеосвязи.

Фильм снят по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова, сценарий писал сам Серебренников. Главные роли исполняют Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников и Иван Дорн.

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» станет известен 17-го июля.