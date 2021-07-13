Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился перед жителями за преждевременное снятие коронавирусных ограничений

Политик сделал это после того, как в королевстве зафиксировали новую вспышку Covid-19. Так, с 26-го июня в большинстве мест отменили обязательное ношение масок, возобновили работу ночные клубы и тому подобные заведения. После этого заболеваемость в Нидерландах быстро достигла пиковых значений за все время пандемии. Теперь бОльшую часть ограничений вернули.
2021-07-13T04:06:44+03:00
2021-07-13T04:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 13 июля 2021
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