В Токио заработала Олимпийская деревня

Об этом сообщил оргкомитет летних Игр. Площадь комплекса, раскинувшегося на берегу Токийского залива, составляет 44 гектара. Он рассчитан на 18 тысяч человек. Из-за коронавируса действуют жесткие ограничения по срокам пребывания – каждого заселять будут не ранее, чем за 5 дней до начала его или ее соревнований, а выселиться потребуют в течение двух суток по окончании.

Олимпиада стартует 23-го июля, въезд иностранным болельщикам закрыт, а в 6 префектурах на трибуны не пустят даже местных.