Мосгорсуд перевел под домашний арест четырех врачей по т.н. «делу суррогатных отцов»

Речь идет о главе Европейского центра суррогатного материнства Владиславе Мельникове и четырех его подчиненных. Такую меру пресечения им установили как минимум до 14-го октября.

Дело о торговле детьми завели после того, как в январе прошлого года в квартире в Подмосковье нашли тело новорожденного – там же было еще несколько младенцев, выношенных суррогатными матерями в том числе для граждан Китая.