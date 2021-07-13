Россия рассчитывает в ближайшие недели провести встречу с администрацией США на уровне замглав дипведомств

Об этом рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая перед русскоязычными студентами Миддлберийского института. Также он отметил, что кибербезопасность остается одним из приоритетов в отношениях двух стран и напомнил, что Россия не нуждается в услугах США, а требует лишь равноправия и уважения.