На месте массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 20 человек

Это передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники. Агентство ТАСС, в свою очередь, уточняет, что несколько пострадавших в ходе драки госпитализированы с ножевыми ранениями, в общей сложности в ней принимали участие не менее сотни человек. Большинство из них – приезжие из Средней Азии. Причина конфликта по-прежнему не установлена.
2021-07-13T04:06:31+03:00
2021-07-13T04:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 13 июля 2021
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