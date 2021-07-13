На месте массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 20 человек

Это передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники. Агентство ТАСС, в свою очередь, уточняет, что несколько пострадавших в ходе драки госпитализированы с ножевыми ранениями, в общей сложности в ней принимали участие не менее сотни человек. Большинство из них – приезжие из Средней Азии. Причина конфликта по-прежнему не установлена.