В Ираке более 50 человек умерли в результате пожара в коронавирусной больнице

Это передает агентство AFP. Трагедия произошла в городе Эн-Насирия на юге страны, причиной, по предварительным данным, стал взрыв баллона с кислородом. На кадрах с места событий, которые распространил телеканал «Аль-Арабия» видно, как пламя быстро охватывает все здание. Около 70 человек удалось эвакуировать, еще десятки по-прежнему заблокированы внутри. К настоящему часу пожарным удалось лишь локализовать огонь.
2021-07-13T03:10:40+03:00
2021-07-13T03:10:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870108-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 13 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами…