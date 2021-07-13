В Ираке более 50 человек умерли в результате пожара в коронавирусной больнице

Это передает агентство AFP. Трагедия произошла в городе Эн-Насирия на юге страны, причиной, по предварительным данным, стал взрыв баллона с кислородом. На кадрах с места событий, которые распространил телеканал «Аль-Арабия» видно, как пламя быстро охватывает все здание. Около 70 человек удалось эвакуировать, еще десятки по-прежнему заблокированы внутри. К настоящему часу пожарным удалось лишь локализовать огонь.