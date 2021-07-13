Вдова президента Гаити успешно прооперирована в Майами

Это передает мексиканский канал Televisa. Мартин Мониз получила огнестрельные ранения живота в ходе нападения на резиденцию ее мужа Жовенеля Мониза 7-го июля. Глава государства погиб, в стране ввели военное положение сроком две недели. 20 человек задержаны – по версии полиции, это наемники из Колумбии, а также двое американцев гаитянского происхождения.